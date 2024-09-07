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Обломки "Шахедов" упали возле Верховной Рады

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 10:12
Обломки Шахедов упали возле Верховной Рады
все фото: ВР

После ночной атаки на 7 сентября российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады.

Источник: Верховная Рада, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В парламенте отмечают, что повреждений не обнаружено.

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По данным источников "Украинской правды", обломки упали на улицах, расположенных недалеко от Правительственного квартала.

В частности, в Печерском районе на улицах Панаса Мирного, Грушевского и на Кловском спуске, а также в Днепровском районе.

 

Также обломки упали на открытых участках в Киевской и Винницкой областях - горела трава.

ШахедВерховная РадаПВО
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