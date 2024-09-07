Обломки "Шахедов" упали возле Верховной Рады
Суббота, 7 сентября 2024, 10:12
После ночной атаки на 7 сентября российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады.
Источник: Верховная Рада, собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: В парламенте отмечают, что повреждений не обнаружено.
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По данным источников "Украинской правды", обломки упали на улицах, расположенных недалеко от Правительственного квартала.
В частности, в Печерском районе на улицах Панаса Мирного, Грушевского и на Кловском спуске, а также в Днепровском районе.
Также обломки упали на открытых участках в Киевской и Винницкой областях - горела трава.