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Медведев: Россия будет под санкциями до распада США

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 11:26
Медведев: Россия будет под санкциями до распада США
фото: ТАСС

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции в России будут "навсегда" и "до распада и гражданской войны в США".

Источник: Медведев в соцсетях

Детали: С утра в субботу Медведев поразмышлял о том, снимут ли Трамп или Харрис санкции с России в случае победы на выборах и решил, что нет.

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Прямая речь Медведева: "Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе.

Поэтому для всех нас – sanctions forever (санкции навсегда – ред.).

Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы".

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МедведевсанкцииРосcияСША
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