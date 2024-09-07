Медведев: Россия будет под санкциями до распада США
Суббота, 7 сентября 2024, 11:26
Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции в России будут "навсегда" и "до распада и гражданской войны в США".
Источник: Медведев в соцсетях
Детали: С утра в субботу Медведев поразмышлял о том, снимут ли Трамп или Харрис санкции с России в случае победы на выборах и решил, что нет.
Реклама:
Прямая речь Медведева: "Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе.
Поэтому для всех нас – sanctions forever (санкции навсегда – ред.).
Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы".
ВИДЕО ДНЯ