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Россия атаковала Константиновку - три человека погибли

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 12:09
Россия атаковала Константиновку - три человека погибли
фото: ОВА

Три человека погибли и еще три ранены в результате утреннего обстрела Константиновки в Донецкой области.

Источник: Донецкая ОВА, прокуратура области

Детали: Известно, что россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет.

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Три человека получили ранения.

Повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

Обновлено: По данным следствия, 7 сентября 2024 года, удар был с 09:15 до 10:00.

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Погибли трое мужчин 24, 46 и 69 лет, которые находились рядом с местным рынком.

Еще трое гражданских - 50-летняя женщина и двое мужчин 29 и 59 лет получили ранения различной степени тяжести. У них диагностированы осколочные ранения рук и ног.

Повреждены 13 объектов, в частности, многоквартирный дом, медицинское учреждение, аптека, торговое помещение, автотранспорт, линии электросети.

КонстантиновкаДонецкая область
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