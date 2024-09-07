Россияне нанесли удары по Харькову и пригороду
Суббота, 7 сентября 2024, 16:31
Российские войска в субботу днем нанесли удары по Харькову и пригороду.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: В 16 часов Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.
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Позже он сообщил о попадании и отсутствии информации о пострадавших.
В 16:19 Синегубов заявил, что зафиксированы вражеские удары по Харькову. Предварительно, под удар попало садовое товарищество в Индустриальном районе.
Еще один удар зафиксирован в поселке Малая Даниловка в пригороде Харькова в частный сектор.
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары по Харькову пришлись по Индустриальному району и Салтовскому. На месте одного из прилетов возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.