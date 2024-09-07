Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о дальнобойности: Надо найти ключ к одной стране, тогда другие подтянутся

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 17:50
Зеленский о дальнобойности: Надо найти ключ к одной стране, тогда другие подтянутся
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что работает с мировыми лидерами над разрешением на дальнобойные удары по территории РФ и надеется подытожить результат этих переговоров с президентом США Джо Байденом на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Источник: Зеленский в интервью журналистам телемарафона в Италии, которое было показано в субботу днем

Детали: Президент отметил, что во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони обсуждал поставки Украине системы SAMP-T, и эта система "будет в Украине". "Мы говорим и работаем, чтобы приблизить этот день, он очень приближается. Это позитив", - сказал Зеленский.

Реклама:

Он также отметил, что обсуждал с Мелони "дальнобойную справедливость для Украины, и Италия является одной из тех стран, на которые мы рассчитываем".

Прямая речь: "Я сейчас работал в целом над этим проектом. Поэтому я встречался с [министром обороны США Ллойдом] Остином, встречался с министром обороны Германии [Борисом] Писториусом, с [канцлером Германии Олафом] Шольцом, разговаривал в ночь, когда уезжал, с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. И вот встретился с Джорджией Мелони.

Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею, будем подытоживать результат всех этих встреч уже с президентом [США Джо] Байденом. Очень надеюсь на результат".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский признал, что среди западных партнеров "пока нет консенсуса" по использованию дальнобойного оружия по территории РФ.

Прямая речь: "Я помню, как я работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса. Но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это".

ЗеленскийИталияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг ударил по Конотопу: есть раненые, в городе пропал свет

The Guardian: Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Минприроды: загрязненные воды Сейма могут достичь водозаборов Киевщины 14-16 сентября

В четверг в Украине электроэнергию не будут выключать

Полиция: Страйкбольную гранату на футбольную площадку в столице бросил 16-летний юноша

Скандал с избиением военного в Смеле: Суд арестовал 28-летнего подозреваемого

Все новости...
МИД глубоко обеспокоен информацией о передаче России иранских ракет
Склад боеприпасов в Воронежской области поразили дроны СБУ - источники
Буданов анонсировал "серьезные изменения" в силовом блоке РФ
Зеленский: Ситуация на Покровском направлении лучше, но не хочу говорить раньше времени
Последние новости
02:44
На Киевщине работает ПВО по вражеским "Шахедам"
02:30
обновляется от 21:45В Киеве и ряде областей воздушная тревога: Россия запустила "Шахеды"
01:56
Экс-премьеру Албании и лидеру оппозиции официально объявили обвинения в коррупции
01:08
DeepState: россияне оккупировали Лесовку в Донецкой области
00:48
Враг ударил по Конотопу: есть раненые, в городе пропал свет
00:14
боксМой лагерь стартовал: Усик обратился к Фьюри
23:50
Как питаться при диарее: медицинские советы
23:44
Российские войска ранили двух человек на приграничье Сумщины
23:27
Директор Харьковского литературного музея: "Сохранение культурного наследия не было нормой для нас"
23:26
Новости экономики 11 сентября: восстановление полноценного движения метро, пожелания МВФ для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: