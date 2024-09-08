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Россияне ударили по гостинице в Донецкой области, под завалами ищут людей – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 01:20
Россияне ударили по гостинице в Донецкой области, под завалами ищут людей – СМИ
разрушенный россиянами отель "Заря" в Николаевке, фото из соцсетей

Российская армия ударила по гостинице в городе Николаевка в Донецкой области около 21:50 7 сентября, под завалами ищут двух человек.

Источник: Суспільне Донбасс со ссылкой на заместителя начальника Николаевской ГВА Владимира Проскунина, Новости Донбасса

Детали: По словам Проскунина, продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов, под завалами ищут двух человек.

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По предварительным данным, оккупанты ударили по городу авиабомбами.

По данным Новостей Донбасса, россияне нанесли удар по гостинице "Заря".

Дословно Новости Донбасса: "Разрушены по меньшей мере три этажа. Фото последствий удара опубликовали в местных группах в соцсетях.

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Также местные жители сообщают о выбитых окнах в соседних домах и храме Николая Чудотворца".

Донецкая областьвойна
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