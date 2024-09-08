Россияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети
Воскресенье, 8 сентября 2024, 05:12
В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы, в результате которого погибли два человека, среди раненых есть двое детей.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей".
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Детали: Кроме того, отмечают в Сумской ОГА, повреждены частные дома, автомобили.
Дословно: "Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь".