Россияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы, в результате которого погибли два человека, среди раненых есть двое детей.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей".

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Детали: Кроме того, отмечают в Сумской ОГА, повреждены частные дома, автомобили.

Дословно: "Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь".