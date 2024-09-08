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ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 09:07
ПВО сбила 15 из 23 Шахедов и одну из четырех авиаракет
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В результате противовоздушного боя силами ПВО в ночь на 8 сентября сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА типа Shahed.

Источник: Воздушные силы

Детали: Два вражеских беспилотника локационно потеряны. Военные отмечают, что три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

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Известно, что оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БпЛА типа Shahed из Курска и Чауды.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ПВОВоздушные силы ВСУШахед
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