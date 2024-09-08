Оккупанты обстреляли Донецкую область - убили трех женщин

В Черкасском Донецкой области утром 8 сентября оккупанты убили трех женщин и ранили двух мужчин.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: По данным следствия, в 10:30 войска государства-агрессора обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок Черкасское Краматорского района.

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От попадания кассетных боеприпасов на огороды крестьян погибли две местные жительницы 43 и 53 лет.

Еще одна женщина 45 лет получила смертельные ранения в своем доме.

Кроме того, осколочные ранения и черепно-мозговую травму 48-летний гражданин и 61-летний муж одной из погибших женщин. Пострадавшие доставлены в больницу.

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Повреждены окна, фасады и заборы по меньшей мере 9 домовладений и автомобиль.