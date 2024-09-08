Россияне дроном атаковали маршрутку в Херсоне - шестеро раненых
Воскресенье, 8 сентября 2024, 15:52
В Днепровском районе Херсона шесть человек пострадали из-за атаки российского беспилотника днем 8 сентября.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Раненые мужчины 57, 58 и 60 лет и женщины 43, 45 и 60 лет.
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Четверо из них пострадали в результате сброса взрывчатки с дрона на маршрутку.
Два человека в момент удара находились на улице.
Все раненые под наблюдением медиков.
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