Россияне ударили по Дергачам на Харьковщине: есть погибшая, 13 раненых
Воскресенье, 8 сентября 2024, 20:30
Россияне нанесли удар по Дергачам на Харьковщине, погибла женщина, еще 13 человек получили ранения.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Глава ОГА сообщил об ударе по Дергачам и попадании в частном секторе, в результате которого возник пожар в частных домах.
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Дословно Синегубов: "76-летняя женщина погибла в результате удара по Дергачам.
По меньшей мере 10 человек получили ранения".
Обновлено: В 20:10 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Дергачах возросло до 13 человек.
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Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня.
Повреждены по меньшей мере восемь домов. Глава ОГА также опубликовал фото разрушений.