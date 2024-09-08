Россияне ударили по Дергачам на Харьковщине: есть погибшая, 13 раненых

Россияне нанесли удар по Дергачам на Харьковщине, погибла женщина, еще 13 человек получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

фото: Синегубов в Telegram

Детали: Глава ОГА сообщил об ударе по Дергачам и попадании в частном секторе, в результате которого возник пожар в частных домах.

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Дословно Синегубов: "76-летняя женщина погибла в результате удара по Дергачам.

По меньшей мере 10 человек получили ранения".

фото: Синегубов в Telegram

Обновлено: В 20:10 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Дергачах возросло до 13 человек.

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Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня.

Повреждены по меньшей мере восемь домов. Глава ОГА также опубликовал фото разрушений.