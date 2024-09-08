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Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 19:54
Зеленский раскрыл конгрессменам США детали плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис
Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США в Італії 6 вересня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с делегацией Конгресса США в Италии обсуждал "определенные детали" плана победы для Украины, который полностью будет представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США: говорили, в частности, о плане победы для Украины, об определенных его деталях.

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А полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис.

Главное для нас сейчас – в начале осени максимально укрепить позиции Украины. Защита наших городов, сел от российского террора, больше возможностей нашим воинам на фронте".

Детали: Зеленский также отметил, что Украина "очень рассчитывает" на результат от разговора с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином.

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Он также назвал важными переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и главой правительства Италии Джорджией Мелони.

Что предшествовало: 27 августа Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу План победы Украины.

ЗеленскийСША
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