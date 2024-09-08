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В Белгородской области после атаки дрона горят резервуары с топливом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 20:51
В Белгородской области после атаки дрона горят резервуары с топливом
пожар в Белгородской области, скриншот видео ASTRA

В Белгородской области РФ вследствие атаки беспилотника загорелись резервуары с топливом.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, телеграм-канал ASTRA

Прямая речь Гладкова: "ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.

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Пожарными расчётами производится тушение пожара. Информация о последствиях уточняется".

Детали: Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщает, что инцидент произошел в населенном пункте Ютановке.

ВИДЕО ДНЯ

Канал также публикует фото пожара.

Росcияпожарбеспилотники
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