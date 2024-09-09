Укрзализныця сообщила о задержке рейсов и изменении маршрутов поездов
В Укрзализныце сообщили об изменении маршрутов поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка, а также задержке 11 рейсов.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "По техническим причинам Укрзализныця минимум до утра 09.09 меняет маршруты поездов, которые должны были двигаться участком Фастов-2 - Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка".
Детали: В сообщении отметили, что это означает задержку до 2 часов для таких рейсов:
- №181/182 Ивано-Франковск - Днепр;
- №6/216 Ясиня/Черновцы - Запорожье;
- №110 Львов - Херсон;
- №32 Перемышль - Запорожье;
- №88 Ковель - Запорожье;
- №40 Солотвино - Запорожье; №40 Солотвино - Запорожье;
- №4 Ужгород - Запорожье;
- №3 Запорожье - Ужгород;
- №75/76 Кривой Рог - Киев; №75/76 Кривой Рог - Киев;
- №85/86 Запорожье - Львов;
- №31/32 Запорожье - Перемышль.
Также в Укрзализныце добавили, что перечень рейсов может пополняться.
Дословно: "Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда пока вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенное путешествие".