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На Львовщине автобус с людьми налетел на фуру: один погибший, девять - госпитализированы

Станислав ПогориловПонедельник, 9 сентября 2024, 10:38
На Львовщине автобус с людьми налетел на фуру: один погибший, девять - госпитализированы
фото: полиция Львовщины

Ночью 9 сентября на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Дороговиж, Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с пассажирами и грузовой фуры. В результате ДТП погиб водитель автобуса, еще 9 пассажиров госпитализировали.

Источник: полиция Львовщины, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Telegram

Дословно: "Как предварительно установили правоохранители, водитель пассажирского автобуса Mercedes, 55-летний житель Ровенской области, совершил столкновение с автопоездом Renault, который стоял на проезжей части дороги".

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Детали: Сообщается, что в результате столкновения водитель автобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Девять пассажиров автобуса - жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет, были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

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По информации Зинкевича, "в автобусе погиб один военный и еще десять пострадавших".

Полиция лишь сообщила, что по факту ДТП открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

ЛьвовщинаДТП
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