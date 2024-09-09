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Россияне обстреляли Никополь – убили ребенка и ранили 3 взрослых

Ирина БалачукПонедельник, 9 сентября 2024, 11:04
Россияне обстреляли Никополь – убили ребенка и ранили 3 взрослых
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

16-летний ребенок погиб и еще три человека получили ранения в результате российских обстрелов города Никополь, что в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома...

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Три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние – средней тяжести".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Еще двое раненых – 74-летний мужчина и 66-летняя женщина – получили помощь и от госпитализации отказались. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Лысак уточнил, что оккупанты выпустили по Никополю почти десяток снарядов. В городе есть разрушения, в частности, повреждены частные дома.

Никопольвойнажертвыдети
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