Мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета: трое раненых, подрывник погиб

В городе Лубны Полтавской области неизвестный мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета, в результате чего были травмированы и госпитализированы три человека. Сам злоумышленник погиб.

Источник: полиция Полтавской области

Дословно: "В Лубенский райотдел полиции 8 сентября около 23 часов поступило сообщение от медиков, что по улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека. Получив сообщение, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты, медики и спасатели".

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Детали: По словам начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпца, в Лубенскую больницу интенсивного лечения были госпитализированы три человека 1982, 1983 и 1993 года рождения.

Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело без признаков жизни с многочисленными ранениями, вероятно от взрыва взрывоопасного предмета, обнаружили неподалеку от места происшествия.

Начальник отдела коммуникации Полтавской полиции Юрий Сулаев в комментарии УП рассказал, что злоумышленник, который бросил в толпу гранату, скрылся с места происшествия.

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"Впоследствии раздался второй взрыв. При осмотре прилегающей территории нашли этого человека, который бросал гранату. От того второго взрыва он получил травмы несовместимые с жизнью", - отметил он.

Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.