Bloomberg: ЕС готовится наказать Словакию замораживанием миллиардов евро

Еврокомиссия работает над предложением наказать Словакию за подрыв демократических норм, что может привести к прекращению выделения средств для Братиславы.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Европейская комиссия подготовила запуск процедуры привлечения к ответственности Братиславы в связи с решением премьер-министра Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая осуществляла надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС.

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Процесс сейчас находится на начальной стадии и требует одобрения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС. Любые потенциальные проблемы с финансированием могут стать серьезным ударом для этой страны-члена ЕС и еврозоны, которая уже сталкивается с проблемами из-за чрезмерного дефицита госфинансов.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, одно из предложений заключается в том, чтобы Еврокомиссия использовала свой так называемый механизм обусловленности, который Евросоюзу позволяет заморозить финансирование, когда он видит, что его деньги находятся под угрозой.

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Так ЕС мог бы удержать часть из 12,8 млрд евро из фондов сплоченности, выделенных Словакии в бюджете Евросоюза. Такую сумму Словакия должна получить на период 2021-2027 годов.

По словам одного из собеседников, Еврокомиссия также изучает возможность возврата всех или части грантов на борьбу с COVID в размере 2,7 млрд евро, которые Словакия получила как часть расходов ЕС на борьбу с последствиями пандемии. Создание специальной прокуратуры было условием выделения этих средств.



С тех пор как Фицо вернулся к власти в октябре, он стал объектом пристального внимания со стороны Брюсселя, поскольку решил пересмотреть уголовный кодекс и ликвидировать специальную прокуратуру, которая занималась громкими делами о коррупции, в том числе среди его союзников.

В мае Фицо был ранен во время покушения. Выздоровев, он обвинил в нападении враждебную атмосферу, которую нагнетали пресса и оппозиция. После этого он провел реформу государственных СМИ, поставив вещателей под контроль правительства.