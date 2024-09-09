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Украинский экспорт: окно открывается?

ВСУ получили новые гранаты украинского производства – аналоги Ф-1 и РГД-5

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 сентября 2024, 14:39
ВСУ получили новые гранаты украинского производства – аналоги Ф-1 и РГД-5
фото пресс-службы МОУ

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату - аналог советской Ф-1.

Источник: пресс-служба МОУ

Дословно: "Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат".

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Детали: Отмечается, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия, добавляют в МОУ.

Также сообщается, что Министерство обороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.

 

армиявойнаоружиеВооруженные силы
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