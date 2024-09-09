Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский экспорт: окно открывается?

Боевые катера и ЗРК: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 млн евро

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 9 сентября 2024, 16:57
Боевые катера и ЗРК: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 млн евро
Фото: АрміяInform

Правительство Швеции в понедельник, 9 сентября, представило семнадцатый с начала полномасштабного российского вторжения пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон (401,6 млн евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение шведского правительства

Детали: Новый шведский пакет помощи содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники - гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

Реклама:

В пакете также содержатся ряд бронебойных и малокалиберных снарядов, безоткатных винтовок и противотанковых мин, гранатометы с выстрелами, защитное снаряжение, шлемы и зимняя форма.

Кроме того, Швеция передает морское оборудование на 500 млн шведских крон, в частности шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним, а также планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.

Стокгольм также предусмотрел закупку запчастей для своих истребителей JAS 39 Gripen на сумму около 2,3 млрд шведских крон, что объяснил подготовкой к возможной передаче этих самолетов Украине в будущем, если такое решение будет принято.

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов, еще примерно 700 млн шведских крон пойдут на финансирование фондам и другим многосторонним инициативам в поддержку Украины – от инициативы по боеприпасам до Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией.

"С 17-м пакетом поддержки Швеция вступает в новую фазу военной поддержки Украины с большим акцентом на производство, а не на пожертвования", – подчеркивает шведское правительство.

С учетом этого пакета Швеция с февраля 2022 года предоставила Украине военную поддержку на сумму 48,1 млрд шведских крон, из них 25 млрд шведских крон – только в 2024 году.

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млн крон.

оружиеШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

У Денисовой нашли признаки незаконного обогащения: возбудили дело

Другой Александр. Промоутер Усика рассказал еще одну версию задержания в аэропорту Кракова

ВСУ остановили контрнаступление армии РФ на Курщине – представитель комендатуры

Нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, исчез – САП

Стефанчук говорит, что Рада вернется к переименованию 333 населенных пунктов: спорные – 5

Все новости...
Беспилотник РФ, который упал на территории Латвии, был оснащен взрывчаткой
ВСУ получили новые гранаты украинского производства – аналоги Ф-1 и РГД-5
В Румынии недалеко от границы с Украиной нашли остатки российского дрона
МИД вызвал поверенного Ирана по поводу поставок ракет для РФ
Последние новости
19:08
Украина вместе с Норвегией реализуют 2 совместных проекта по ядерной безопасности
19:03
Удар по российским складам в Торопце: появились спутниковые снимки
18:58
В России усиливаются проблемы с платежами через Турцию
18:54
Омбудсмен рассказал, сколько украинских детей убила РФ с начала полномасштабной войны
18:50
Россия нашла способ продавать свою нефть дороже ограничений цены G7 и ЕС
18:47
Румыния просит у НАТО скоординированного ответа на залеты российских дронов и ракет
18:32
Первый вице-президент Федерации шахмат Украины сыграл в футбол с российским президентом ФИДЕ
18:22
видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации
18:15
Муравьи-"мигранты" заполонили юг Германии: чем они опасны
18:14
Компания "Газпрома" подала иски против пяти банков Европы из-за прерванного газового проекта
Все новости...
Реклама:
Реклама: