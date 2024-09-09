Боевые катера и ЗРК: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 млн евро

Правительство Швеции в понедельник, 9 сентября, представило семнадцатый с начала полномасштабного российского вторжения пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон (401,6 млн евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение шведского правительства

Детали: Новый шведский пакет помощи содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники - гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

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В пакете также содержатся ряд бронебойных и малокалиберных снарядов, безоткатных винтовок и противотанковых мин, гранатометы с выстрелами, защитное снаряжение, шлемы и зимняя форма.

Кроме того, Швеция передает морское оборудование на 500 млн шведских крон, в частности шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним, а также планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.

Стокгольм также предусмотрел закупку запчастей для своих истребителей JAS 39 Gripen на сумму около 2,3 млрд шведских крон, что объяснил подготовкой к возможной передаче этих самолетов Украине в будущем, если такое решение будет принято.

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В конце концов, еще примерно 700 млн шведских крон пойдут на финансирование фондам и другим многосторонним инициативам в поддержку Украины – от инициативы по боеприпасам до Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией.

"С 17-м пакетом поддержки Швеция вступает в новую фазу военной поддержки Украины с большим акцентом на производство, а не на пожертвования", – подчеркивает шведское правительство.

С учетом этого пакета Швеция с февраля 2022 года предоставила Украине военную поддержку на сумму 48,1 млрд шведских крон, из них 25 млрд шведских крон – только в 2024 году.

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млн крон.