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Более половины украинцев согласны, что телемарафон больше не актуален – опрос

Александр ШумилинПонедельник, 9 сентября 2024, 18:12
Более половины украинцев согласны, что телемарафон больше не актуален – опрос
СКРИНШОТ ИЗ ПРЯМОГО ЭФИРА МАРАФОНА

Более половины украинцев согласны с тезисом, что национальный телемарафон потерял свою актуальность. 

Источник: результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Движения ЧЕСТНО с 8 по 15 августа 2024 года

Дословно: "Абсолютно согласны с тезисом о потере актуальности формата телемарафона 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такую позицию".

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"В региональном разрезе опрос зафиксировал определенные различия. Южные регионы Украины имеют менее негативное отношение к телемарафону, тогда как показатели других регионов почти не отличаются".

Детали: Совсем не согласны с тем, что телемарафон потерял актуальность, только менее 8% опрошенных.

Опрошено было 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. 

опросСМИ
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