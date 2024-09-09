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МИД вызвал поверенного Ирана по поводу поставок ракет для РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 9 сентября 2024, 18:53
МИД вызвал поверенного Ирана по поводу поставок ракет для РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

В Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара из-за сообщения о возможной поставке иранских баллистических ракет России. Его предупредили о последствиях предоставления ракет для РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД

Детали: Иранскому дипломату выразили "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.

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Отмечается, что ему "в жесткой форме высказано предупреждение" о "разрушительных и непоправимых последствиях" такого шага для двусторонних отношений. Других деталей МИД не приводит.

Напомним:

  • 6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.
  • В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.
  • В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

МИДИран
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