МИД вызвал поверенного Ирана по поводу поставок ракет для РФ

В Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара из-за сообщения о возможной поставке иранских баллистических ракет России. Его предупредили о последствиях предоставления ракет для РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД

Детали: Иранскому дипломату выразили "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.

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Отмечается, что ему "в жесткой форме высказано предупреждение" о "разрушительных и непоправимых последствиях" такого шага для двусторонних отношений. Других деталей МИД не приводит.

Напомним: