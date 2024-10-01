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Защитники отбили более 70 атак на двух направлениях: за сутки на фронте 189 боевых столкновений

Станислав ПогориловВторник, 1 октября 2024, 08:27
Защитники отбили более 70 атак на двух направлениях: за сутки на фронте 189 боевых столкновений
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на одиннадцати направлениях фронта произошло 189 боевых столкновений, российские войска увеличили количество штурмов на Харьковском и Лиманском направлениях, на Покровском и Кураховском направлениях защитники отбили всего 74 атаки врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг шестнадцать раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск, успеха не имел.

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На Купянском направлении за сутки произошло 24 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Часового Яра. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, получили жесткий отпор и понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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