Силы ПВО ночью сбили 29 "Шахедов"

В ночь на 1 октября российские войска атаковали регионы Украины 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", противовоздушная оборона сбила 29 дронов.

Источник: Воздушные силы

Детали: Россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска, Курска, мыса Чауда в Крыму.

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В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.