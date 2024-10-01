Россияне утром ударили по рынку в Херсоне: 6 человек погибли, еще 6 пострадали

Российские войска утром 1 октября ударили из артиллерии по остановке общественного транспорта и одному из рынков в Херсоне, в результате чего погибли 6 человек, еще 6 – ранены.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура, МВД Украины

Прямая речь Прокудина: "Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. На эту минуту известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены".

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Детали: Впоследствии в прокуратуре сообщили, что оккупанты около 9:00 из ствольной артиллерии ударили по центру Херсона. Попали рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

По данным правоохранителей, в результате атаки погибли семь человек – три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Дословно МВД: "Россияне атаковали город около 9 утра, когда вся наша страна склонила головы в трауре и минутой молчания чтила память погибших защитников и защитниц. Это очередное доказательство подлости и низости нашего врага".

фото: Херсонская областная прокуратура

Уточнено: В 11:11 в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что в результате обстрела центра Херсона погибли шестеро горожан. Седьмого человека, которого считали погибшим, врачи смогли стабилизировать, впрочем его состояние остается крайне тяжелым.

Детали: Отмечается, что сейчас известно еще о шести людях, которые получили ранения различной степени, пятеро из них госпитализированы.