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FT: Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца своего срока

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 1 октября 2024, 12:37
FT: Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца своего срока
Байден. Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника пишет, что президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Президент Джо Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября, напоминает издание. Об этом стало известно после переговоров Зеленского и Байдена в США.

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"Западный чиновник, проинформированный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвигать статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет пост в январе", – говорится в публикации, без уточнений деталей, как бы должно было выглядеть такое продвижение.

Покидая США в эти выходные, Зеленский заявил, что октябрь будет "временем принятия решений".

Президент Джо Байден публично поддерживает членство Украины в НАТО, но до сих пор противостоял активным шагам по приближению вступления Украины, таким как приглашение присоединиться к Альянсу.

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Членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но очень мало кто из 32 членов Альянса считает, что оно возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая бы определяла, на какую часть территории Украины распространяется положение Альянса о взаимной обороне.

Некоторые предлагают модель членства Западной Германии в Альянсе, которое длилось более трех десятилетий до падения Берлинской стены и воссоединения с восточными регионами.

"Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был наиболее скептически настроен относительно членства в НАТО", – комментирует Джереми Шапиро, глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям.

"Земля в обмен на членство в НАТО – это единственное решение, все это знают. Никто не скажет об этом вслух... но это единственная стратегия", – отметил неназванный западный чиновник, занимающий высокую должность.

В то же время многие считают маловероятным, что Россия примет вступление Украины в НАТО и ее сближение с Западом.

"Самое важное для нас – это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не закончит войну, а лишь спровоцирует новую", – отметил изданию неназванный украинский чиновник.

Напомним:

БайденНАТОУкраина
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