Враг нанес 6 ударов по Запорожью: есть погибший и раненые – ОВА

Днем 1 октября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, по информации спасателей, пострадали 18 человек, один - погиб.

Источник: глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров в соцсетях, ГСЧС

Детали: По данным главы области, предварительно оккупанты нанесли 6 ударов авиабомбами.

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Враг попал по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

Прямая речь Федорова: "Повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе".

Обновлено: Спасатели сообщили, что по состоянию на 16:00 погиб один человек, 18 человек получили ранения, среди них 12-летний ребенок. Еще двух человек спасли чрезвычайники.