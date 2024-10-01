Враг нанес 6 ударов по Запорожью: есть погибший и раненые – ОВА
Вторник, 1 октября 2024, 12:42
Днем 1 октября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, по информации спасателей, пострадали 18 человек, один - погиб.
Источник: глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров в соцсетях, ГСЧС
Детали: По данным главы области, предварительно оккупанты нанесли 6 ударов авиабомбами.
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Враг попал по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.
Прямая речь Федорова: "Повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе".
Обновлено: Спасатели сообщили, что по состоянию на 16:00 погиб один человек, 18 человек получили ранения, среди них 12-летний ребенок. Еще двух человек спасли чрезвычайники.
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