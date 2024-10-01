Боррель прогнозирует, что из-за российских ударов по энергосистеме еще больше украинцев выедут из страны

Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре и это может привести к тому, что еще больше украинцев "будут вынуждены покинуть свои дома и страну", заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на блог топ-дипломата

Прямая речь Борреля: "Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну".

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Детали: Он напомнил, что Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления, и что украинцы уже сталкивается с отсутствием электроэнергии.

По словам Борреля, Россия повредила 68% энергетических мощностей Украины, и сейчас осталось лишь около 10-11 ГВт производственной мощности электричества, поэтому перебои в электроснабжении могут вырасти до 20 часов в день.

Топ-дипломат также отметил, что российские ракетные атаки на электроподстанции могут привести к остановке атомных электростанций, работающих в Украине, а это может привести к ядерной катастрофе.

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Боррель призвал международных партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и перехватчиков, чтобы избежать постоянного цикла "мы ремонтируем – они разрушают".

Он также подчеркнул, что Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и пусковым площадкам на территории России, чтобы останавливать атаки еще до их начала.

"Мы пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и энергетический фронт станет ключевым этой зимой", – подытожил Боррель.

Предыстория:

19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки разбитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

По ее оценкам, Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.