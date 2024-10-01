Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель прогнозирует, что из-за российских ударов по энергосистеме еще больше украинцев выедут из страны

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяВторник, 1 октября 2024, 13:39
Боррель прогнозирует, что из-за российских ударов по энергосистеме еще больше украинцев выедут из страны
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото eeas.europa.eu

Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре и это может привести к тому, что еще больше украинцев "будут вынуждены покинуть свои дома и страну", заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на блог топ-дипломата

Прямая речь Борреля: "Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления, и что украинцы уже сталкивается с отсутствием электроэнергии.

По словам Борреля, Россия повредила 68% энергетических мощностей Украины, и сейчас осталось лишь около 10-11 ГВт производственной мощности электричества, поэтому перебои в электроснабжении могут вырасти до 20 часов в день.

Топ-дипломат также отметил, что российские ракетные атаки на электроподстанции могут привести к остановке атомных электростанций, работающих в Украине, а это может привести к ядерной катастрофе.

РЕКЛАМА:

Боррель призвал международных партнеров ускорить поставки Украине систем ПВО и перехватчиков, чтобы избежать постоянного цикла "мы ремонтируем – они разрушают".

Он также подчеркнул, что Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и пусковым площадкам на территории России, чтобы останавливать атаки еще до их начала.

"Мы пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и энергетический фронт станет ключевым этой зимой", – подытожил Боррель.

Предыстория:

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

ЕСпомощь Украинеэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
ЕС
Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
ЕС готовит новые санкции из-за гибридных угроз со стороны России – СМИ
Борреля возмутили слова Трампа относительно недостаточной помощи Украине со стороны ЕС
Последние новости
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
13:07
Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Все новости...
Реклама:
Реклама: