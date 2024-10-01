МИД опроверг публикацию FT об обсуждении Сибигой территориальных компромиссов

В министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию, опубликованную изданием Financial Times, что якобы министр иностранных дел Андрей Сибига обсуждал с западными коллегами возможности мирного соглашения с территориальными уступками в обмен на гарантии безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя украинского МИД Георгия Тихого

Детали: По словам спикера, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Андрея Сибиги в Нью-Йорке.

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"Ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Тихий.

Он добавил, что предложенная президентом Владимиром Зеленским "формула мира" является единственным реалистичным путем к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

Он отметил, что глава МИД всем своим собеседникам подчеркивал необходимость соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

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"Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов просто ложна, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – резюмировал Тихий.

Напомним: