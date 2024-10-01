ОГП: Оккупанты совершили самую массовую казнь украинских военнопленных на линии фронта

Российская армия расстреляла 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области – это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

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На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью".

Детали: В ОГП проверяют опубликованный материал. По словам генпрокурора Андрея Костина, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Правоохранители акцентируют, что такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.