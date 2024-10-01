Зеленский: В Украине за первое полугодие изготовили в 25 раз больше боеприпасов чем за 2022 год

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

Источник: выступление Зеленского на втором Международном форуме оборонных индустрий

Прямая речь: "Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год. Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, - 4 миллиона, и уже более полутора миллионов законтрактовано".

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Детали: Глава государства подчеркнул, что во время презентации партнерам Плана победы Украина опирается и на силу воинов и стойкость народа, и на доказанную результатами амбицию, что Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия.

Прямая речь: "Сейчас практически каждый визит в наши страны-партнеры, почти каждые переговоры с партнерами, с лидерами государств мира, а также непосредственное общение с оборонными компаниями — все это приносит Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новых технологий и, соответственно, производственных возможностей".