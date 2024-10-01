Оккупанты атаковали Купянск из РСЗО: 2 пострадавших, среди них работник "Скорой"
Вторник, 1 октября 2024, 21:34
Российские войска вечером 1 октября совершили атаку по Купянску, пострадала 69-летняя женщина и водитель бригады скорой помощи.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "1 октября около 17:40 вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли г. Купянск. В городе горят частные и многоквартирные жилые дома. Также повреждены автомобили скорой помощи, которые находились возле медицинского учреждения.
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69-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также получил ранения водитель бригады скорой помощи, его доставили в больницу".
Детали: По предварительным данным, враг обстрелял город из РСЗО.