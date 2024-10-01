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Глава МИД исключил территориальные компромиссы в обмен на мир

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 1 октября 2024, 21:54
Глава МИД исключил территориальные компромиссы в обмен на мир
АНДРЕЙ СИБИГА, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Андрей Сибига после статьи Financial Times о прекращении огня заявил, что Киев не пойдет на компромиссы относительно территориальной целостности и суверенитета.

Джерело: Сибига на Варшавском форуме по безопасности во вторник, 1 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Детали: Глава МИД подчеркнул, что нужно стремиться к "полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым", а не территориальных компромиссов.

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"В противном случае это будет отложенная война. Европа не можем себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – подчеркнул он.

Сибига также напомнил об украинской "формуле мира", назвав ее единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и Европейского континента.

Ранее в понедельник издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

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Такое соглашение, говорится в материале, предусматривало бы, что российские войска остались бы на захваченных территориях, а Украина получила бы реальные гарантии безопасности.

В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.

МИДвойна
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