Враг нанес удар по Харькову УАБ – мэр
Среда, 2 октября 2024, 04:26
В ночь на 2 октября россияне атаковали Киевский район города Харьков УАБ.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "В Харькове прогремел взрыв.
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По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по Киевскому району города".
Обновлено: Позже Терехов добавил, что в результате попадания УАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. Обошлось без жертв.