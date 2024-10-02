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Враг нанес удар по Харькову УАБ – мэр

Ольга ГлущенкоСреда, 2 октября 2024, 04:26
Враг нанес удар по Харькову УАБ – мэр
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В ночь на 2 октября россияне атаковали Киевский район города Харьков УАБ.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "В Харькове прогремел взрыв.

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По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по Киевскому району города".

Обновлено: Позже Терехов добавил, что в результате попадания УАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. Обошлось без жертв.

Харьковвзрыввойна
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