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Подняла опасный предмет возле остановки – на Херсонщине тяжело ранена женщина и пострадал мужчина

Ирина БалачукСреда, 2 октября 2024, 08:24
Подняла опасный предмет возле остановки – на Херсонщине тяжело ранена женщина и пострадал мужчина
Фото depo.ua

Два человека получили ранения в результате взрыва после того, как женщина подняла взрывоопасный предмет возле остановки общественного транспорта в поселке Антоновка Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Вблизи остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

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В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние – тяжелое".

Детали: Также пострадал 61-летний мужчина, который находился рядом, – он получил взрывную травму и осколочное ранение спины.

"Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу.

Херсонская областьвзрыв
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