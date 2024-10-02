Подняла опасный предмет возле остановки – на Херсонщине тяжело ранена женщина и пострадал мужчина
Среда, 2 октября 2024, 08:24
Два человека получили ранения в результате взрыва после того, как женщина подняла взрывоопасный предмет возле остановки общественного транспорта в поселке Антоновка Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Вблизи остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал.
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В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние – тяжелое".
Детали: Также пострадал 61-летний мужчина, который находился рядом, – он получил взрывную травму и осколочное ранение спины.
"Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу.