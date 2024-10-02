Пункт пропуска "Орловка" на Дунае приостановил работу из-за ночной атаки россиян
Среда, 2 октября 2024, 09:01
После ночной атаки россиян паромный пункт пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области на Дунае временно приостановил пропускные операции.
Источник: Государственная таможенная служба в Telegram
Детали: Сообщается, что сейчас в пункте пропуска осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.
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Пропускные операции временно приостановлены до 11.00.
Таможенники попросили учитывать ситуацию при планировании поездки и пообещали сообщить о возобновлении работы.