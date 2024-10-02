ПВО ночью сбила 11 "Шахедов" в трех областях

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", ПВО сбила 11 вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные сиды ВСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и Курска.

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В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны было сбито 11 ударных БпЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локально потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.