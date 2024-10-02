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НАН прогнозирует, что к 2051 году украинцев может быть только 25 млн – чтобы изменить это, Кабмин утвердил стратегию

Ирина БалачукСреда, 2 октября 2024, 11:32
НАН прогнозирует, что к 2051 году украинцев может быть только 25 млн – чтобы изменить это, Кабмин утвердил стратегию
Фото с сайта pixabay.com

Институт демографии и проблем качества жизни НАН прогнозирует, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. Для минимизации последствий этого кризиса Кабмин утвердил Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года.

Источник: сайт Кабмина, который публикует соответствующий документ

Дословно из Стратегии: "С учетом... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения/отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году – до 25,2 млн. человек".

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Детали: Причинами этого называют войну, низкую рождаемость, миграцию (в том числе и из-за вооруженной агрессии России), высокий уровень преждевременной смертности, разбалансировку рынка труда и другие.

В тексте Стратегии указывается, что на дату проведения Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн. человек, на июль 2024 года население страны оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили "на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме".

В документе отмечается, что "Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости".

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В Стратегии указывается на необходимость "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей".

Речь идет о безопасности, развитии страны (в частности, критической и социальной инфраструктуры), доступности жилья, качественного здравоохранения, рабочих мест и тому подобное. 

Отдельно подчеркивается необходимость возвращения в Украину тех украинцев, которые сейчас проживают за границей.

УкраинадетиКабинет министров
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