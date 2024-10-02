Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше заявили, что к Украинскому легиону хотят присоединиться слишком мало украинцев

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 2 октября 2024, 12:01
В Польше заявили, что к Украинскому легиону хотят присоединиться слишком мало украинцев
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые вызвались вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

Источник: Wirtualna Polska, "Европейская правда"

Детали: Формирование Украинского легиона было предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей. Украинский легион в Польше должен был быть обучен, вооружен и подготовлен к защите Украины, при этом польская армия должна была отвечать за подготовку, а Киев – за рекрутирование.

Реклама:

"Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной", – сказал Косиняк-Камыш, заверив, что "мы готовы обучать украинских солдат".

Глава Минобороны напомнил, что Польша уже подготовила около 20 тысяч украинских солдат, которые были отправлены на фронт в Украине.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – сказал Косиняк-Камыш.

РЕКЛАМА:

На полях саммита НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев.

Но впоследствии, в сентябре, журналисты сообщили, что Украинский легион до сих пор остается "идеей на бумаге".

ПольшаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, видео, фотоКоличество пострадавших от российских ударов по Харькову возросло до 5, еще два человека погибли

Байден отложил поездку на "Рамштайн" в Германии

фотоСМИ: В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа и кандидата в мэры Шевчика

В Украине задержали одного из идеологов вторжения РФ Чистилина

Комбриг 72-й бригады рассказал о выходе из Угледара и трудностях эвакуации раненых

Россияне через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна

Все новости...
Польша
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Варшаву за намерение шантажировать Украину при вступлении в ЕС
Сибига начал свой первый визит в Польшу
Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
Последние новости
22:31
Получил травму еще в подростковом возрасте: как американцу с параличом удалось находить полмиллиона шагов
22:28
В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы – СМИ
22:15
Силы Армении начнут охранять границу с Турцией, где до сих пор была только ФСБ России
21:39
Российские производители и предатели: Зеленский ввел в действие новые санкци
21:36
WP: Харрис просила Зеленского выбрать преемника, если его убьют или захватят в плен
21:25
Безнаказанность и вседозволенность. Почему пойманных на коррупции работников МСЭК не сажают за решетку
21:14
В России заблокировали мессенджер Discord
21:10
Шольц ожидает, что визит Байдена в Германию будет перенесен на более позднее время
21:10
Россияне FPV-дроном попали в гражданское авто в Запорожье: погиб 71-летний мужчина
21:04
Аргумент в переговорах с ЕС: Рада приняла климатический закон
Все новости...
Реклама:
Реклама: