Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки
Среда, 2 октября 2024, 13:59
Президент Владимир Зеленский своими указами провел кадровые изменения среди заместителей председателя Службы внешней разведки.
Источник: указы президента
Детали: Согласно указам, Олег Луговский уволен с должности заместителя председателя и назначен на должность первого заместителя председателя СВР.
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Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко, а на аналогичную должность назначен Геннадий Богач.
О причинах кадровых перестановок в указах президента не сказано.
Напомним: 26 марта главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.