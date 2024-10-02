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Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки

Станислав ПогориловСреда, 2 октября 2024, 13:59
Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский своими указами провел кадровые изменения среди заместителей председателя Службы внешней разведки.

Источник: указы президента

Детали: Согласно указам, Олег Луговский уволен с должности заместителя председателя и назначен на должность первого заместителя председателя СВР.

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Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко, а на аналогичную должность назначен Геннадий Богач.

О причинах кадровых перестановок в указах президента не сказано.

Напомним: 26 марта главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.

Зеленскийразведка
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