ГУР: В Бердянске взорвался автомобиль с судьей-предателем

Главное управление разведки Минобороны сообщает о нейтрализации судьи-предателя Виталия Ломейко во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: Отмечается, что 2 октября 2024 года возле шестого дома на улице Красных (новое название - Украинских - ред.) партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился Ломейко.

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Разведчики напоминают, что Ломейко - судья Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Дословно ГУР: "Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям, - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни".

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Детали: В сообщении разведки не указано, кто стоит за ликвидацией предателя, но по данным источников УП в спецслужбах, это дело рук Главного управления разведки МОУ.