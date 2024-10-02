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Сийярто: ЕС хочет отправить в Украину военных советников

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 19:37
Сийярто: ЕС хочет отправить в Украину военных советников
Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз якобы планирует направить военных советников для помощи Украине в войне против России, а Будапешт это предложение отклонил.

Источник: об этом он сказал после выездного заседания венгерского правительства 2 октября, пишет "Европейская правда"

Детали: Сийярто утверждает, что ЕС в новом предложении о продлении мандата миссии по обучению украинских военных EUMAM предлагает направить в Украину "военных советников ЕС для выполнения координационных задач".

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"Это означает, что учения больше не будут проходить только на территории Европейского Союза, а военные советники ЕС, участвующие в учениях, будут размещены в Украине", – констатирует глава венгерского МИД.

Он считает, что это "опасное предложение" значительно "увеличило бы риск эскалации войны, то есть ее дальнейшего распространения".

"Поэтому мы говорим "нет" этому предложению, и мы уже указали Службе внешних дел Европейского Союза в Брюсселе, что мы не в состоянии поддержать его в таком виде. Мы попросили их переделать это предложение", – добавил Сийярто.

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Венгерский министр также подчеркнул, что Будапешт не будет участвовать в тренировочной миссии ЕС при любых условиях.

Напомним, миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.

Ранее стало известно, что дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать отправлять военных инструкторов в Украину.

Эту информацию подтвердил и топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

ЕСВенгрияУкраина
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