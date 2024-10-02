В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли уже более 33 тысяч паломников
Среда, 2 октября 2024, 20:18
В Умань на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана – прибыли более 33,5 тысяч паломников.
Источник: председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец
Детали: По его информации, ситуация в городе контролируемая. Местных жителей и гостей призывают должным образом реагировать на воздушные тревоги.
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Существенных нарушений не фиксировали. По данным ОВА, большинство паломников приехали из Израиля, меньше – из США и стран ЕС.
Отмечается, что празднование Рош ха-Шана начнутся вечером, около 20 часов.
Справочно: Хасиды ежегодно съезжаются в Умань на могилу цадика Нахмана. Это место паломничества для хасидов со всего мира.