Генштаб сообщил о 118 боях на фронте, больше всего – на Покровском направлении

За сутки 2 октября на фронте состоялось 118 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 2 октября

Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 118 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины 51 авиаудар, сбросив 92 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 508 дронов-камикадзе и совершили более 3355 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции.

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На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали силы обороны у населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Большинство атак пришлось на Торецк.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 29 раз пытались прорвать нашу оборону.

На Кураховском направлении враг также активен – 17 раз атаковал наши позиции.

На Времовском направлении захватчики совершили наступательные действия неподалеку Богоявленки.

На Ореховском направлении продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.