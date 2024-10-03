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ВСУ за сутки отминусовали еще 1 150 оккупантов и 37 артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 3 октября 2024, 08:02
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 150 оккупантов и 37 артсистем
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов – только за минувшие сутки обезвредили 1 150 вражеских солдат, сожгли 6 танков и 17 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Генштаб уточняет, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных скорректировали некоторые позиции общих потерь оккупантов. 

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Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 656 710 (+1 150) чел,
  • танков – 8 893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 18 906 (+37) ед,
  • РСЗО – 1 204 (+0) ед,
  • средств ПВО – 964 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 393 (+43) ед,
  • крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 750 (+58) ед,
  • специальной техники – 3 330 (+12) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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