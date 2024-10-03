ВСУ за сутки отминусовали еще 1 150 оккупантов и 37 артсистем

Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов – только за минувшие сутки обезвредили 1 150 вражеских солдат, сожгли 6 танков и 17 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Генштаб уточняет, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных скорректировали некоторые позиции общих потерь оккупантов.

Реклама:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 656 710 (+1 150) чел,

танков – 8 893 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 17 596 (+17) ед,

артиллерийских систем – 18 906 (+37) ед,

РСЗО – 1 204 (+0) ед,

средств ПВО – 964 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 393 (+43) ед,

крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 750 (+58) ед,

специальной техники – 3 330 (+12) ед.

Данные уточняются.