ВСУ за сутки отминусовали еще 1 150 оккупантов и 37 артсистем
Четверг, 3 октября 2024, 08:02
Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов – только за минувшие сутки обезвредили 1 150 вражеских солдат, сожгли 6 танков и 17 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Генштаб уточняет, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных скорректировали некоторые позиции общих потерь оккупантов.
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Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 656 710 (+1 150) чел,
- танков – 8 893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 17 596 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 18 906 (+37) ед,
- РСЗО – 1 204 (+0) ед,
- средств ПВО – 964 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 393 (+43) ед,
- крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 750 (+58) ед,
- специальной техники – 3 330 (+12) ед.
Данные уточняются.