В ночь на 3 октября ПВО уничтожила 78 из 105 вражеских "Шахедов"

В результате противовоздушного боя в ночь на 3 октября ПВО уничтожила 78 из 105 дронов-камикадзе, запущенных Россией по Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно: "В ночь на 3 октября (с 21.00 02.10 по 07.00 03.10) враг нанес удар по территории Украины ударными БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105-ти вражеских беспилотников противника типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ., мыс Чауда - Крым).

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Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины".

Детали: Сообщается, что в результате противовоздушного боя было сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

По данным Воздушных сил, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА были локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется, добавляют Воздушные силы.