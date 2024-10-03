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ВСУ с помощью ATACAMS уничтожили дорогостоящую российскую РЛС "Небо-М" – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 3 октября 2024, 10:21
ВСУ с помощью ATACAMS уничтожили дорогостоящую российскую РЛС Небо-М – Генштаб
РЛС "Небо-М". Фото иллюстративное из wikipedia.org

Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" с помощью баллистических ракет ATACAMS, сообщили в Вооруженных силах.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели".

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Детали: Военные отмечают, что "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, поскольку она работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

По данным Генштаба, у россиян осталось только 10 работающих систем этого типа. Стоимость такой РЛС составляет более 100 миллионов долларов.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Боевая работа Сил обороны по важным целям врага продолжается", – подытожили в Генштабе.

ГенштабРосcиявойна
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