В ряде областей тревога
Четверг, 3 октября 2024, 13:47
Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей – зафиксировали скоростную цель на Сумщине в направлении Черниговщины и Киевщины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины и Киевщины. Находитесь в укрытиях!"
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Детали: Через 8 минут тревогу в столице отменили. Опасность для других регионов сохраняется.
Около 13:00 Киевская ОВА сообщила о том, что зафиксировано движение вражеских БпЛА и что в области работают силы ПВО.
Ранее тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистического вооружения.
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Воздушные силы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.