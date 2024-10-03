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В ряде областей тревога

Ирина БалачукЧетверг, 3 октября 2024, 13:47
В ряде областей тревога
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей – зафиксировали скоростную цель на Сумщине в направлении Черниговщины и Киевщины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины и Киевщины. Находитесь в укрытиях!"

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Детали: Через 8 минут тревогу в столице отменили. Опасность для других регионов сохраняется.

Около 13:00 Киевская ОВА сообщила о том, что зафиксировано движение вражеских БпЛА и что в области работают силы ПВО.

Ранее тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистического вооружения.

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Воздушные силы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

воздушная тревога
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