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Швейцария в течение четырех лет выделит Украине около $1,7 млрд на восстановление

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 3 октября 2024, 12:30
Швейцария в течение четырех лет выделит Украине около $1,7 млрд на восстановление
Иллюстративное фото - Getty Images

Швейцария предоставит 1,5 млрд швейцарских франков (около $1,7 млрд) в течение следующих четырех лет на проекты восстановления Украины, а также привлечет к ним частный сектор.

Источник: об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по итогам встречи главы ведомства Алексея Кулебы и посла Швейцарии в Украине Феликса Бауманна, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Бауманна, из этих средств 1 млрд будет направлен на сектора самоуправления, разминирования и гуманитарную помощь.

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Остальная сумма пойдет на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.

"Чтобы подчеркнуть серьезность наших намерений, здесь будет работать наш представитель, отвечающий за реализацию этого проекта", – отметил он и акцентировал, что сейчас в Киеве работает делегация частного сектора, она знакомится с потребностями Украины в сферах, за которые отвечает министерство, в средне− и долгосрочной перспективе.

В министерстве также напомнили, что Швейцария в течение длительного периода внедряет программы поддержки Украины. Речь идет о программах восстановления, а также совместных проектах с "Укрзализныцей" и помощи при подготовке к отопительному сезону.

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В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 млн швейцарских франков (118 млн долларов), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.

Швейцария также поддерживает программу помощи пострадавшим от мин и малым фермерским хозяйствам, которые не могут обрабатывать свои поля.

В сентябре страна анонсировала Украинскую конференцию по вопросам противоминной деятельности (UMAC2024), которая пройдет 17-18 октября в городе Лозанна.

Швейцарияпомощь Украине
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