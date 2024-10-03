Зеленский: НАТО может сбивать дроны и ракеты, как на Ближнем Востоке, но пока согласия нет

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил ожидания, что страны Альянса изменят позицию по защите неба Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: На пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО президент Украины сказал, что не видит принципиальной разницы в вопросе защиты воздушного пространства Израиля, которому союзники помогают сбивать иранские ракеты и дроны, и Украины.

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"Мы говорили сегодня об украинских потребностях в ПВО и взаимодействии с соседями. Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизни людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российский и иранский режимы".

Президент Украины заявил, что рассчитывает на изменение подходов НАТО в помощи Украине по защите неба.

"Больше решимости партнеров в нашем регионе – это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров".

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Генсек НАТО, отвечая на тот же вопрос, уклонился от подробного ответа о возможности сбивания российских ракет над Украиной.

Впрочем, Зеленский дополнил его короткой фразой: "Союзники пока что не готовы (защищать украинское небо. – ЕП)".

Напомним: